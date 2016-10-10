Лукашенко заявил об урегулировании нефтегазового спора с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемный вопрос о поставке энергоносителей с Россией урегулирован. Об этом пишет БЕЛТА.

«Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты», — сказал Лукашенко.

2 октября Белоруссия обновила тарифы на транспортировку нефти из России по трубопроводам на своей территории, увеличив их в полтора раза. Москва назвала это повышение незаконным.

7 октября белорусский лидер заявил, что из-за сложностей в переговорах с Россией по нефти и газу он инициировал переговоры с Ираном о поставке нефти.