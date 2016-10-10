В Петербурге изрубили топором мемориальную доску Маннергейму

В Санкт-Петербурге 10 октября около 5:30 утра четверо мужчин в жилетах в надписью «НБ» (запрещенная в России Национал-большевистская партия) подошли к памятной доске главнокомандующему финской армией Карлу Маннергейму и попытались уничтожить ее топором. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Злоумышленники нанесли по доске несколько ударов, оставив небольшие насечки. Затем бросили стремянку и топор на Захарьевской улице и скрылись с места происшествия.

9 сентября житель Подмосковья облил красной краской памятную доску Карла Маннергейма. Полиция составила протокол по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества.

3 октября памятную доску обстреляли, повреждения видны на левом виске и лбу маршала.