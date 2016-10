Число жертв урагана «Мэттью» выросло до тысячи человек

Число жертв урагана «Мэттью» на Гаити достигло 1000 человек, подсчитало агентство Reuters.

В официальном списке пока значатся 336 человек. Подсчет происходит медленно, так как чиновники должны посетить каждую деревню, чтобы получить точные цифры.

В настоящее время власти Гаити сосредоточились на доставке воды, пищи и медикаментов тысячам пострадавших.

Правительственные чиновники также высказали озабоченность возможными вспышками холеры в местах массовых захоронений.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим. Президентские и парламентские выборы, которые должны были состояться 9 октября, перенесены на неопределенный срок.

