Правительство собралось потратить 200 млрд рублей на поддержку продаж МС-21

Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обсуждают господдержку продаж самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). По предварительным подсчетам бюджету России это может обойтись в 200 млрд рублей до 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три федеральных чиновника.

Сообщается, что к концу 2016 года программа будет сформирована и появятся более точные данные. На конец 2015 года в МС-21 уже было вложено 128 млрд рублей, из которых 90 — из госбюджета, 38 — собственные и заемные средства ОАК «Иркут» (компания- разработчик самолета). Всего планируется потратить около 245 млрд рублей, что соответствует аналогичным затратам других стран на создание среднемагистрального самолета.

Эта сумма также включает в себя средства на поддержку экспорта и вывод на производство 70-80 самолетов ежегодно.

ОАК «Иркут» приступил к разработке МС-21 в начале 2000-х годов. Выкатка авиасудна состоялась в июне 2016 года. Предполагается создать серьезную конкуренцию двум основным мировым производителям самолетов Boeing и Airbus. Для этого необходимо обеспечить МС-21 привлекательными техническими характеристиками, ценой и низкой стоимостью постпродажного обслуживания.

«Экспорт МС-21 будет необходим, всего до 2030 года планируется выпустить 900–1000 МС-21, при этом рынку России и СНГ нужно порядка 400 судов. После 2030 года истечет так называемый жизненный цикл самолета — устареют технологии и основные средства, надо будет выходить на рынок с новой моделью», — подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Полет нового пассажирского самолета МС-21 состоится в 2017 году.