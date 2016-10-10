Медведев опроверг сообщения о договоренности по нефти и газу с Белоруссией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что достигнута российско-белорусская договоренность о ценах на газ. Об этом пишет «Интерфакс».

«Чтобы не было неправильных интерпретаций, еще раз хотел бы акцентировать внимание, что цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле, никакой корректировки не произведено. Но необходимо погасить задолженность для того, чтобы восстановить нормальные хозяйственные отношения. Надеюсь, это белорусские партнеры понимают и все сделают», – пояснил премьер-министр.

Он также сообщил, что на 10 октября запланировал телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым по этому вопросу.

Ранее 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об урегулировании проблемного вопроса о поставке энергоносителей с Россией.