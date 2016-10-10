СМИ узнали о возможной отставке губернатора Самарской области

О возможной отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на регионального политолога Олега Молчанова.

Молчанов написал на своей странице в Facebook, что нужно ждать политических перестановок в областном правительстве.

«По слухам, завтра по Самаре большие политические новости будут. Следите за сайтом Kremlin.ru»,— написал Молчанов.

Политолог рассказал изданию, что решение о смещении Меркушкина было принято несколько дней назад.

«Решение было принято несколько дней назад, но указ об отставке не публиковался, поскольку до конца был неясен вопрос с преемником. Указ будет опубликован завтра вместе с представлением временно исполняющего обязанности. Это будет кандидат от "Ростеха", в Самаре уже был губернатором их представитель. В самарском Белом доме ждут Владимира Гутенева, избранного недавно в Госдуму по спискам "Единой России"», — рассказал Молчанов изданию.

В областной администрации комментировать информацию отказались. В самарском отделении партии «Едина Россия» заявили, что подобные слухи «перманентно присутствуют».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что будет жаловаться президенту РФ Владимиру Путину на использование в Самарской области «административного ресурса в ходе избирательной кампании».