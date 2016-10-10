Четыре новые линии метро появятся в Москве до 2035 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что до 2035 года в Москве могут быть построены четыре новые ветки метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одно в Коммунарку, одно — в Рублево-Архангельское, одно — в районе Бирюлево на новые территории, и одно потенциальное ответвление — связка ТПК с МЦК в районе улицы Новаторов и Севастопольского проспекта», — уточнил Хуснуллин.

Чиновник сообщил, что возможность строительства новых веток метро будет учтена в генеральном плане развития столицы до 2035 года. Окончательное решение власти примут после 2010 года.

7 октября Хуснуллин сообщил о появлении новой Рублев-Архангельской линии метро до 2020 года.

«На первом этапе предусматривается совместное функционирование Калининско-Солнцевской линии и северо-западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) метро», — сообщил Хуснуллин.