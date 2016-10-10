Средний класс в России с 2014 года сократился на 14 млн человек

За период кризиса в российской экономике средний класс в стране сократился на 10 процентных пунктов до 51 процента. Об этом сообщает аналитический отдел Sberbank Investment Research.

Проведенное исследование показало, что в третьем квартале 2014 года к среднему классу себя относили 61% россиян. Из-за того, что расходы граждан России растут быстрее, чем их зарплаты, количество представителе среднего класса снизилось на 14 млн человек.

По оценкам банка Credit Suisse, по итогам 2015 года средним классом в России являются граждане, чей доход оценивается в сумму 1,2 млн в год или 100 тысяч рублей в месяц.