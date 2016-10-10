СМИ узнали о переговорах России с Египтом об аренде военной базы

О начале российско-египетских переговоров по сдаче в аренду нескольких военных объектов сообщают «Известия» со ссылкой на источники во внешнеполитических кругах и военных ведомствах.

Сообщается, что переговоры «проходят довольно успешно» и к 2019 году, в частности, военно-воздушная база в городе Сиди-Баррани на северо-западе страны может быть арендована Россией.

«Согласно достигнутым на данном этапе договоренностям, Россия доставит оборудование морским путем. Более того, на базе будет присутствовать постоянный воинский контингент РФ, однако число военнослужащих будет на первоначальном этапе довольно немногочисленным», — рассказал собеседник газеты.

Еще один источник «Известий» сообщил, что военная база необходима для «решения геополитических задач в условиях серьезной нестабильности региона».