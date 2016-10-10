10 октября 2016, 10:55
Маск пообещал удивить «неожиданным» продуктом Tesla
Основатель компании SpaceX и разработчика беспилотных автомобилей Tesla Motors Илон Маск на своей странице в Twitter пообещал удивить общественность «неожиданным» продуктом.
Он сообщил, что презентация новой разработки Tesla Motors состоится 17 октября. 28 октября будет представлена совместная разработка Tesla Motors и SolarCity.
Tesla product unveiling on the 17th (unexpected by most), followed by Tesla/SolarCity on the 28th— Elon Musk (@elonmusk) 9 октября 2016 г.
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