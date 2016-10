Маск пообещал удивить «неожиданным» продуктом Tesla

Основатель компании SpaceX и разработчика беспилотных автомобилей Tesla Motors Илон Маск на своей странице в Twitter пообещал удивить общественность «неожиданным» продуктом.

Он сообщил, что презентация новой разработки Tesla Motors состоится 17 октября. 28 октября будет представлена совместная разработка Tesla Motors и SolarCity.

Tesla product unveiling on the 17th (unexpected by most), followed by Tesla/SolarCity on the 28th