В Египте опровергли переговоры с Россией по военной базе

Официальный представитель администрации президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси Аля Юсеф опроверг информацию о возможной аренде российской стороной военных объектов на египетской территории, включая военно-воздушную базу в городе Сиди-Баррани. Об этом сообщает «Йоум7».

«Эти разговоры не соответствуют действительности, у Египта твердая позиция, отвергающая создание иностранных военных баз на его территории», — цитирует издание слова Юсефа.

Ранее стало известно о начале российско-египетских переговоров по сдаче в аренду нескольких военных объектов в Египте. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на источники во внешнеполитических кругах и военных ведомствах.