В Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

В шведской столице Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2016 года по экономике.

Ими стали Оливер Харт (Гарвард) и Бенгт Хольмстрём (Массачусетский технологический институт) за вклад в теорию контрактов.

Отметим, что формально Нобелевская премия по экономике называется премией по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, поскольку ее учредил не знаменитый шведский изобретатель, а Банк Швеции (Riksbank) в 1968 году. Впервые премию вручили в 1969 году.

Нобелевская премия будет вручена лауреатам в Стокгольме 10 декабря, в очередную годовщину смерти Альфреда Нобеля. С 2012 года денежная сумма премии составляет 8 млн шведских крон (932 тысячи долларов).

Ранее профессор Российской экономической школы, председатель Ученого совета РЭШ Сергей Измалков поделился с «Полит.ру» прогнозом относительно будущего лауреата, отметив, что Хольмстрём и Харт достойны премии за теорию контрактов и входят в категорию «очень хочется, чтобы их отметили премией».