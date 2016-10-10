Саудовская Аравия допустила нефть по 60 долларов к концу года

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не исключил увеличение цен на нефть до 60 долларов за баррель к концу 2016 года, передает агентство Bloomberg.

По словам аль-Фалиха, такой вариант развития событий «не является чем-то немыслимым». Он пояснил, что Саудовская Аравия вместе с другими нефтепроизводителями будет работать над сокращением уровня нефтедобычи. Министр при этом оптимистично настроен на заключение сделки по ограничению добычи нефти к концу ноября.

Утром 10 сентября цена на декабрьские фьючерсы нефти Brent на межконтинентальной бирже ICE составила 51,7 доллара за баррель, цена на ноябрьские фьючерсы на нефть WTI — 49,5 доллара за баррель.

28 сентября страны-члены ОПЕК достигли в Алжире соглашения по ограничению добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей. Картель заявил о намерении обратиться к другим странам-экспортерам нефти с предложением присоединиться к соглашению. Окончательное предложение 30 ноября в Вене представит специально созданный координационный комитет.