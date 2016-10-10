Олланд предположил отмену встречи с Владимиром Путиным

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 19 октября в Париже. Об этом сообщает телеканал TMC.

«Я задался этим вопросом. Полезно ли это, окажет ли какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, то есть поддержку режима, который бомбит население Алеппо?» — сказал Олланд.

Он подчеркнул, что если встреча все-таки состоится, то он сообщит Путину, что «действия России неприемлемы и сказываются на ее имидже».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что во время визита Путина во Францию президенты обеих стран обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Он подчеркнул озабоченность Москвы происходящим в Сирии.

После попытки диверсии в Крыму Владимир Путин назвал встречу в нормандском формате «на полях» саммита G20 бессмысленной.