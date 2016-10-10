Ведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации

Известный столичный телеведущий и шоумен Валдис Пельш не подтвердил информацию о своей экстренной госпитализации и пояснил, что проходит плановое обследование. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«У меня все в порядке, это плановое обследование, я сейчас не в больнице», — заявил Пельш агентству.

Ранее Life.ru сообщало, что «после проведенного обследования у Пельша было диагностировано несколько заболеваний, ему назначен курс интенсивной терапии». При этом, отмечалось, что шоумен находится в стационаре одной из больниц Москвы.