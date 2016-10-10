Песков усомнился в отмене встречи Путина и Олланда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о каких-либо изменениях в программе визита Владимира Путина во Францию принимающая сторона не сообщала, подготовка к поездке продолжается. Об этом пишет «Интерфакс».

«Продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж. Запланированы переговоры в Елисейском дворце, также Путин примет участие в открытии Российского духовного центра. Иной информации от наших французских коллег не имеем, из этого и исходим», — сказал он.

Ранее французский президент Франсуа Олланд заявлял, что задумался об отмене встречи.

«Я задался этим вопросом. Полезно ли это, окажет ли какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, то есть поддержку режима, который бомбит население Алеппо?» — сказал Олланд.