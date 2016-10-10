Певица Приходько предложила конвоировать россиян на «Евровидении»

Украинская артистка Анастасия Приходько, которая в 2009 году представляла на «Евровидении» Россию и заняла 11-е место, предложила приставить конвой к российской делегации на конкурсе 2017 года, передает «Апостроф».

Таким образом, считает Приходько, Украина будет гарантированно защищена от «провокаций» со стороны россиян, делегация которых, «как всегда, будет агрессивной». По словам певицы, российские гости постараются устроить так, чтобы «о них начали говорить», и к этому украинской стороне следует подготовиться заранее.

«Конкурс будет проходить у нас на левом берегу? Ну а вот российская делегация пусть будет на правом. Под конвоем привезли и увезли обратно», — предложила решение Приходько, добавив, что лично она вообще выступает против допуска России к участию в «Евровидении-2017».

Ранее в Киеве заявили, что не впустят в страну российских артистов из так называемого черного списка, утвержденного в рамках санкций.

Напомним, Украина получила право стать хозяйкой «Евровидения» в следующем году после победы певицы Джамалы на конкурсе нынешнего года.

Анастасия Приходько является победительницей музыкального шоу «Фабрика звезд 7» на российском Первом канале, долгое время сотрудничала с продюсером Константином Меладзе. На «Евровидении» 2009 года представляла РФ с песней «Мамо», которую исполнила частично по-русски, частично на украинском языке.

После начала конфликта на востоке Украины певица начала делать антироссийские заявления, в конце 2014 года демонстративно отказалась от всех музыкальных наград РФ, а в 2015 году вступила в Радикальную партию Олега Ляшко.