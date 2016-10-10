В шотландском поместье обнаружена картина Рафаэля

В поместье Хэддо Хаус, расположенном к северу от Абердина, найдена картина, которую ряд экспертов признал работой Рафаэля. Стоимость находки может составлять 25,5 миллиона долларов.

С 1979 года поместье Хэддо Хаус находится в собственности Национального фонда Шотландии и служит публичным музеем. В начале 2016 года туда прибыл историк искусства Бендор Гросвенор (Bendor Grosvenor), который снимает для BBC передачу «Забытые шедевры Британии», посвященную малоизвестным произведениям искусства из провинциальных музеев или частных собраний. Очередной выпуск передачи был посвящен некоторым экспонатам Хэддо Хауса. Работая в музее, Гросвенор обратил внимание на картину с изображением Мадонны, висевшую в одном из залов в углу. Потемневший от времени лак мешал разглядеть детали, но Гросвенор все-таки заподозрил, что она может принадлежать кисти Рафаэля.

Фото: National Trust for Scotland/Haddo House

Обратившись к архивам, Гросвенор установил, что Мадонну в начале 1800-х годов купил Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин и будущий премьер-министр Великобритании. Причем покупал он картину как подлинную работу Рафаэля. В 1841 году она выставлялась в Лондоне среди других картин художника. Однако немного позднее эксперты пришли к выводу, что картину написал Инноченцо да Имола (около 1490 – около 1550), который часто копировал работы Рафаэля.

Гросвенор настоял, чтобы Национальный фонд провел реставрацию картины и очистку ее от старых слоев лака. В ходе работы исследователи обнаружили следы закрашенных первоначальных вариантов изображения, которые соответствуют техники Рафаэля. Также обнаружилось сходство лица Мадонны с этой картины и фотографии ныне утраченного рисунка Рафаэля. На основании этих фактов эксперты вернулись к версии, что картина представляет собой подлинную работу Рафаэля, а не копию. Однако они признают, что необходимо исследование картины другими специалистами.