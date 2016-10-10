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10 октября 2016, 18:16
археология викинги Швеция

Считавшийся потерянным рунический камень найден в шведской церкви

Emelie Sunding

В церкви шведской деревни Хагбю, к западу от города Упсала, был обнаружен рунический камень XI века, местонахождение которого считалось неизвестным последние 200 лет.

Рядом с церковным зданием рабочие выкопали траншею, чтобы обеспечить заземление громоотвода. Поскольку церковь считается памятником культуры, за их работой наблюдала археолог Эмилия Сундинг (Emelie Sunding) из Музея провинции Уппланд. Она заметила край плоской каменной плиты с выгравированным изображением. Чтобы осмотреть, траншею расширили, и тогда подозрение Эмилии Сундинг подтвердились. Камень размерами примерно 180 на 120 сантиметров содержал руническую надпись и изображение змеевидного существа. Надпись идет по телу чудовища. Так как камень поврежден полностью ее восстановить невозможно. Читаемая часть переводится так: «Ярл и … камень после Герфаста, его отца». Возможно, в утраченной части содержались имена других людей, погребенных под камнем.

По стилю резьбы специалисты определили, что изображение выполнил мастер по имени Фот, работавший в середине XI века на юге Уппланда. Хотя сохранились сведения, что он сделал не менее сорока рунических камней, все они были утрачены, так что работы Фота были известны только по подражаниям других мастеров и по поздним копиям.

Камень из Хагбю впервые стал известен в XVII веке, когда в Швеции начали собирать и публиковать изображения рунических камней. Гравюра этого камня, сделанная в конце 1600-х годов Йохан Хадорфом и Йоханом Лейтцем, была помещена книге о рунических камнях Баутила Гёранссона, изданной в 1750 году. Там указывалось, что камень служит порогом в дверях церкви Хагбю, построенной в начале XV века.

В 1830-х годах эта церковь была разрушена, и рунический камень пропал. Рассказывали, что его вытащили из стены и использовали в качестве жернова на ближайшей мельнице. К счастью, это оказалось вымыслом. Камень даже не покинул своего места, а просто был засыпан землей при строительстве новой церкви. Сейчас археологи расчищают и исследуют камень. После завершения работы его планируют вернуть в церковь деревни Хагбю, где он будет выставлен на почетном месте.

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