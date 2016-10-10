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10 октября 2016, 17:08
растения Шотландия

Исчезнувшая разновидность вяза обнаружена в Эдинбурге

Один из вязов в парке Холирудского дворца
Один из вязов в парке Холирудского дворца
Max Coleman/Wikimedia Commons

Ботаники из Королевского ботанического сада в Эдинбурге обнаружили два дерева, относящиеся к разновидности вяза, которая считалась исчезнувшей.

Ученых пригласили обследовать деревья в парке Холирудского дворца – официальной резиденции британской королевы в Шотландии. Всего в тридцати метрах от дворца ученые наткнулись на два дерева, весьма их удививших. Это были так называемые вендвортские плакучие вязы, которые, как считалось, полностью вымерли несколько десятилетий назад.

Данная разновидность вязов была выведена искусственно в 1880-х годах в берлинском лесном питомнике, принадлежавшем семейству Спет. Они отличаются красивой формой кроны и ярко-красными цветами. Поскольку в распоряжении ботаников долгое время не было живых деревьев этого сорта, ученые затрудняются сказать, какие виды вяза были использованы при ее создании. Наиболее вероятно, что вендвортский плакучий вяз был получен при скрещивании сортов вяза голландского (Ulmus × hollandica 'Vegeta') и вяза малого (Ulmus minor 'Plotii').

Погубило плакучий вяз, как и многих других представителей этого рода, грибковое заболевание, известное как «голландская болезнь вязов». Она была занесена в Европу из Восточной Азии в начале XX века. Предположительно, источником заражения стали корзины из вязовых прутьев, в которых перевозили вещи китайские рабочие. В годы Первой мировой их массово привозили в Европу, чтобы работать на строительстве укреплений. В 1917 году болезнь впервые была отмечена в Нидерландах, и в течение десяти лет в стране погибло 70 % вязов. По подсчетам британских ботаников, в их стране жертвами болезни стали 75 миллионов вязов. В том числе, как считалось, и все вендвортские плакучие вязы.

В документах Королевского ботанического сада в Эдинбурге сохранилось упоминание о покупке в Германии трех саженцев в 1902 году плакучих вязов. Один из них был высажен в ботаническом саду и погиб от голландской болезни. Судьба двух других оставалось неизвестной. Судя по всему, они были переданы в парк Холирудского дворца, а теперь остались единственными выжившими представителями своего сорта.

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