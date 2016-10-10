Путин призвал не верить в «закат эры углеводородов»

Президент России Владимир Путин заявил, что оснований для разговоров о конце эры углеводородов пока нет, передает «Интерфакс».

«В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили, что эра углеводородов идет к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии, — заявил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. — Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком случае, пока».

Российский президент сослался на прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым, через 20–30 лет «мир останется все-таки углеводородным, а спрос на нефть и газ продолжит расти». По словам Путина, спрос на традиционные источники энергии поддерживается «не только автомобилизацией и электрификацией таких огромных стран и экономик, как Китай, Индия», но и «продолжающимся проникновением продукции нефте- и газохимии в самые разные сферы жизни человека».

Владимир Путин добавил, что Россия готова наращивать поставки углеводородов в Китай, Японию и Индию. Вместе с тем, по словам президента, страна присоединится к ограничению добычи нефти, решение о котором в конце сентябре приняли страны-участницы ОПЕК на встрече в Алжире.

На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ориентированная только на экспорт нефти и газа экономика к 2030 году закончится, а переход к новой модели может сопровождаться общественными потрясениями,