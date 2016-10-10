Центробанк отозвал лицензию у черкесского банка «Развитие»

Российский Центробанк объявил об отзыве лицензии у коммерческого банка ООО «Развитие» (Черкесск). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у КБ «Развитие» с 10 октября в связи с тем, что руководство банка проводило высокорискованную кредитную политику по размещению денежных средств в низкокачественные активы, при этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений.

Банк «Развитие» является участником системы страхования вкладов.