Москва окончательно отказала Минску в скидке на российский газ

Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков провели телефонные переговоры по вопросу сотрудничества в нефтегазовой сфере, в результате которых подтвердили актуальность прошлогоднего способа ценообразования на поставки газа коммерческим организациям Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы белорусского Совета министров.

После этого Минск подтвердил свою готовность перевести поставщикам газа средства, которые были зарезервированы под эту цель еще с начала нынешнего года.

Еще до переговоров Медведева и Кобякова белорусский президент Александр Лукашенко констатировал, что «газовый спор» с Россией уже урегулирован, а вице-премьер республики Владимир Семашко — что РФ и Белоруссия договорились о снижении цены российского газа в нынешнем году и наметили «траекторию снижения цены» в дальнейшем.

Впоследствии Дмитрий Медведев пояснил, что скидки на газ для Белоруссии не предусмотрено, а цена будет рассчитываться по действующей формуле. Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что в настоящее время Минск должен Москве более 300 млн долларов и этот «газовый» олг подлежит погашению до 20 октября 2017 года.