Медведев утвердил новый порядок кредитования российских регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, узаконившее коммерческое кредитование российских регионов и муниципалитетов по ставке, связанной с ключевой ставкой ЦБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставка по кредитам будет увеличиваться на некоторую фиксированную надбавку, которая будет определяться в каждом конкретном случае. Дмитрий Медведев заявил, что эта мера направлена «на снижение долговой нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты».

29 сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что правительство РФ заложит в госбюджет 2017 года 200 млрд рублей для помощи низкообеспеченным районам. Поддержка будет оказываться в форме дешевых бюджетных кредитов.

«В отношении этих регионов принято решение в приоритетном порядке оказать им дополнительную финансовую помощь в виде бюджетных кредитов для реструктуризации коммерческих долгов. На 2017 год на предоставление бюджетных кредитов предусмотрено 200 млрд рублей», — сказал Козак.