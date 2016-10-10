Британский кабмин отказался от Apple Watch из-за «русских хакеров»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запретила министрам своего правительства носить Apple Watch на заседания кабмина. Об этом сообщает The Telegraph.

Мэй высказала предположение, что гаджеты могут быть взломаны и использованы русскими хакерами в качестве подслушивающих устройств.

Ранее Apple Watch носил бывший премьер Дэвид Кэмерон, бывший министр юстиции Майкл Гроув и некоторые члены кабинета министров.

7 октября министерство внутренней безопасности США в специальном заявление выразило убежденность в причастности России к организации кибератак, направленных против политических партий США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это утверждение и назвал его «ерундой».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал обвинения в адрес Москвы «политическим заказом».