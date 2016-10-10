Минобороны подтвердило назначение Сердюкова командующим ВДВ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил назначение командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и представил его личному составу. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

Шойгу уточнил, что Сердюков назначен указом президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ от 4 октября.

«Андрей Николаевич — грамотный руководитель и умелый организатор. Получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах. Прошел все основные командно-штабные должности — от командира разведывательного взвода до командующего 12-ым резервом Южного военного округа», - отметил министр, вручаю Сердюкову штандарт ВДВ.

Сердюков отметил, что точкой отсчета в его работе станет высокий уровень, которого ВДВ достигли под руководством прежнего командующего генерал-полковника Владимира Шаманова, и пообещал поддерживать славные традиции Воздушно-десантных войск, «пронизанные патриотизмом, беззаветной преданностью, несгибаемой волей».