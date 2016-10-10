В Таиланде разбился парашютист из России

Несчастный случай унес жизнь российского парашютиста, тренировавшегося в провинции Чонбури в Таиланде. Об этом сообщает интернет-сайт телеканала Thai PBS.

Россиянин погиб при совершении прыжка, выполняя его на двухместном мотодельтоплане. Чрезвычайное происшествие случилось на территории единственного в стране аэроклуба для гражданских парашютистов.

Сообщается, что при полете лопнула одна из строп и резкий ветер сложил парашют. Спортсмен упал на землю примерно с 40 метров. 35-летний россиянин скончался на месте. Его тело отправлено в больницу для вскрытия.