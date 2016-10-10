У Кадырова родился двенадцатый ребенок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал отцом в двенадцатый раз. В семье чеченского лидера родился сын, которому дали имя Абдуллах. Об этой новости на своей странице в Instagram рассказал председатель парламента республики Магомед Даудов.

«Дорогие соотечественники мы хотим сообщить счастливую новость. В семье нашего главы республики родился сын. Мы поздравляем и желаем, чтоб он вырос таким же достойным и верным своему народу и региону как его отец», — говорится в коллективном видеопоздравлении.

У Кадырова теперь двенадцать детей, двое из которых были им усыновлены.

В этот же день в семье самого Даудова родился десятый ребенок, сын, которого назвали Усман. Об этом сообщил в своем Instagram Рамзан Кадыров и поздравил семью Даудова с пополнением.

«В семье дорогого брата, Героя России, председателя парламента ЧР Магомеда Даудова большое событие — родился сын Усман! Он стал десятым и очень любимым ребенком», — написал Кадыров.