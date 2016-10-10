У Кадырова родился двенадцатый ребенок
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал отцом в двенадцатый раз. В семье чеченского лидера родился сын, которому дали имя Абдуллах. Об этой новости на своей странице в Instagram рассказал председатель парламента республики Магомед Даудов.
«Дорогие соотечественники мы хотим сообщить счастливую новость. В семье нашего главы республики родился сын. Мы поздравляем и желаем, чтоб он вырос таким же достойным и верным своему народу и региону как его отец», — говорится в коллективном видеопоздравлении.
Дорогие друзья! Я бесконечно горд и счастлив, что Всевышний наградил меня в этой жизни таким БРАТОМ, как Глава ЧР, Герой России, всенародно избранный лидер нации и выдающийся политический деятель современности Рамзан Ахматович Кадыров! Это человек, благодаря огромному объёму работы и титаническим усилиям которого Чеченская Республика из полного хаоса и разрухи за кратчайший срок перешла на рельсы устойчивого экономического развития. Регион сегодня преобразился до неузнаваемости и занял достойное место среди самых динамично развивающихся субъектов страны. Каждый визит ДОРОГОГО БРАТА для всей семьи является самым настоящим праздником. С особым нетерпением приезда ЛЮБИМОГО ДЯДИ ждут племянники и племянницы Рамзана Ахматовича. Для них, как и для всей нашей молодежи, он является достойным примером истинного мусульманина и настоящего чеченца, на которого они всегда и всячески пытаются равняться. Вот и сегодня мой дорогой БРАТ обрадовал нас своим приездом. Для ребят каждая встреча с Рамзаном Ахматовичем становится хорошим уроком в познании традиций и обычаев чеченского народа и изучении канонов ислама. И сегодняшний вечер не стал исключением. Дорогой БРАТ! Я от всего сердца благодарю Вас за оказанную честь и за постоянное внимание к Вашим племянникам и племянницам. Пусть Всевышний многократно воздаст Вам за все Ваши благие деяния!
Фото опубликовано М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Окт 9 2016 в 2:54 PDT
У Кадырова теперь двенадцать детей, двое из которых были им усыновлены.
В этот же день в семье самого Даудова родился десятый ребенок, сын, которого назвали Усман. Об этом сообщил в своем Instagram Рамзан Кадыров и поздравил семью Даудова с пополнением.
«В семье дорогого брата, Героя России, председателя парламента ЧР Магомеда Даудова большое событие — родился сын Усман! Он стал десятым и очень любимым ребенком», — написал Кадыров.
Дорогие друзья! В семье дорогого БРАТА, Героя России, Председателя Парламента ЧР Магомеда Даудова большое событие - родился сын Усман! Он стал десятым и очень любимым ребёнком. Воскресным вечером я посетил дом Магомеда. Меня очень радушно встретили дети - Линда, Иман, Макка, Медни, Умар, Рамзан, Мовлди, Юсуп, Абубакар. Я бережно взял Усмана на руки и прочитал ему в ухо азан! Затем нас угостили ароматным чаем. Я пожелал Усману долгих лет жизни, крепкого здоровья и детской радости. #Кадыров #Россия #Чечня #Даудов
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 9 2016 в 2:05 PDT