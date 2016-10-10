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10 октября 2016, 17:29
банкротство Московский арбитражный суд

Издательство «Советский спорт» признали банкротом

Закон о банкротстве
Закон о банкротстве
Фото: yugtimes.com

Арбитражный суд Москвы признал банкротом книжное издательство «Советский спорт», сообщается в решении суда, размещенном на официальном сайте. 

«Изучив все материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, суд полагает ходатайство временного управляющего о признании ОАО "Издательство "Советский спорт"" банкротом и открытии конкурсного производства обоснованным», — говорится в тексте документа. 

В отношении должника суд открыл конкурсное производство сроком на 6 месяцев, а также утвердил конкурсным управляющим Сергея Красильникова, который должен предоставить отчет о проделанной работе 27 марта 2017 года. 

Из материалов судебного дела следует, что «Советский спорт» задолжал кредиторам 934,2 тысячи рублей. При этом, балансовая стоимость имущества и активов издательства не позволяет выплатить средства кредиторам. Восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

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