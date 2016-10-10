«ВКонтакте» запустит в космос робота-пса

В честь десятилетия соцсети «ВКонтакте», придуман совместный проект с Роскосмосом, сообщает Ekb Room.

Как сообщается в корпоративном блоге компании, весной 2017 года на Международную космическую станцию будет отправлен Спотти — робот, который сможет отправлять фото и видео всего, что происходит на станции и за ее пределами.

Робот также сможет транслировать космонавтам весь контент, который присылают пользователи «ВКонтакте», через встроенный проектор.

Также «ВКонтакте» начал развитие искусственного интеллекта — уже сейчас со Спотти можно поболтать о космосе, помогая развивать робота-пса.