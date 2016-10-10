В Думу внесен законопроект об обязательных субботниках

Депутаты Госсовета Крыма подготовили и направили на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, предлагающий обязать собственников и арендаторов зданий бесплатно убираться около них. Об этом пишет RT.

«Для поддержания чистоты в городах, селах, поселках недостаточно работы только одних муниципальных служб, необходимо, чтобы каждый собственник объекта недвижимости поддерживал чистоту возле своего дома, магазина, кафе и так далее», — говорится в пояснительной записке к документу.

В законопроекте речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Предполагается, что размер территории, которая будет отводиться для таких уборок, будет определяться представителями местных органов власти.

Таким образом, депутаты планируют внести изменения в закон «О местном самоуправлении» и законодательно обязать проводить безвозмездные уборки территорий у зданий и арендаторов собственников, что на данный момент допустимо лишь на добровольной основе.