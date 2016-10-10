Экс-зампреду ЦБ РФ предложили высокий пост в ВТБ

Бывший заместитель председатель Банка России Михаил Сухов собирается перейти на работу в Внешторгбанка, куда его на должность зампреда правления пригласил президент ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

В пресс-службе уточнили, что вопрос о переходе Сухова «требует решения наблюдательного совета ВТБ», но при этом подтвердили сам факт приглашения на должность, сделанного в адрес Сухова президентом-председателем правления банка Андреем Костиным по согласованию с председателем наблюдательного совета ВТБ Алексеем Улюкаевым.

В случае перехода в ВТБ Сухов будет отвечать там за «совершенствование банковской практики в связи с постепенным переходом на Базель III, а также за проблемы налоговой политики и другие финансовые вопросы».

Напомним, ранее стало известно, что по решению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в рамках ряда кадровых перестановок Михаил Сухов покинет пост зампреда ЦБ.