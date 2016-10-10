Минобороны создаст в Сирии постоянную военно-морскую базу

Россия намерена на постоянной основе разместить войска на военно-морской базе в сирийском Тартусе, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.

«Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая», — цитирует агентство слова представителя российского оборонного ведомства.

7 октября Госдума РФ одобрила соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы в Сирии. Российские самолеты будут находиться на военно-воздушной базе Хмеймим.

Ранее 10 октября СМИ сообщили о переговорах России с Египтом об аренде военной базы. По информации источников, к 2019 году военно-воздушная база в городе Сиди-Баррани на северо-западе страны может быть арендована Россией.