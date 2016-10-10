Антитабачный закон снизил потребление табака в России на 25%

Потребление табака в России после введения антитабачного закона снизилось на 25%, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагая.

«В России был принят один из наиболее комплексных антитабачных законов в нашей истории. За время активной антитабачной кампании потребление табака у нас в стране существенно снизилось: опросы общественного мнения говорят, что примерно на 25%», — сказал Салагай в ходе выступления на конференции «Региональные возможности борьбы с табачной эпидемией». Он подчеркнул, что за этими сухими цифрами стоят человеческие жизни.

Олег Салагай также отметил, что сейчас перед властями в первую очередь стоит задача полной реализации уже принятого законодательства. Речь, в частности, идет о регулировании использования так называемых электронных сигарет. По его словам, этот вопрос будет отражен в новой концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака.

«Электронные сигареты должны регулироваться, как минимум, так же, как сигареты обычные. Эта та идеологема, которая будет заложена в новой концепции и, как мы надеемся, в тех нормативных актах, которые за этой концепцией будут следовать», - подчеркнул представитель Минздрава.

В свою очередь, специалист программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком Ольга Манухина сообщила, что ежегодно табак становится причиной смерти 6 млн человек по всему миру.

Согласно международным исследованиям, рост цены на пачку сигарет в среднем на 10% снижает потребление табака на 4-6%, при этом молодежь во много раз чувствительнее к повышению цен на табак, чем взрослое население, поэтому данная мера направлена на защиту будущих поколений, подчеркнула Манухина.