Мевлют Чавушоглу: «У нас есть политическая воля к углублению сотрудничества»

Глава МИД Турции поблагодарил ряд известных политиков и российского экс-сенатора Фархада Ахмедова за помощь в налаживании отношений с Россией.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в понедельник Стамбул, где принимает участие в 23-м Всемирном энергетическом конгрессе, а также проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это первый визит российского лидера в Турцию с начала процесса нормализации отношений с этой страной. В предыдущий раз Путин посещал Турецкую Республику в ноябре прошлого года для участия в саммите Группы двадцати в Анталье.

«У нас есть настроенность и политическая воля к дальнейшему углублению нашего сотрудничества, - отметил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу. - Это воля обоих лидеров. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили это в ходе переговоров».

В преддверии визита Президента России в Турцию Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому агентству Sputniknewsрассказал о больших усилиях, которые приложили ряд политиков по урегулированию кризиса в отношениях между Турцией и Россией после того как турецкий лётчик сбил российский самолёт. В частности, в своем интервью он высказал большую благодарность за помощь Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, руководителю МИДа Азербайджана Эльмару Мамедьярову и главе Дагестана Рамазана Абдулатипову за усилия в этом направлении. Министр иностранных дел Турции также отметил ключевую роль, которую в урегулировании кризиса сыграли советы российского бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова, которого, по словам Чавушоглу, он хорошо знает по совместной работе в Парламентской Ассамблее Европы (ПАСЕ).

Напомним, кризис в отношениях России и Турции возник в ноябре прошлого года, когда турецкий истребитель атаковал в Сирии российский Су-24. В конце июня президент Турции сделал первый шаг для налаживания отношений, направив Путину письмо, где извинился за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота. В начале июля лидеры двух стран поговорили по телефону. После разговора российский президент проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой.