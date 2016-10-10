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10 октября 2016, 21:03
Владимир Путин «Газпром» Реджеп Эрдоган «Турецкий поток» Турция

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку»

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

В ходе визита президента России Владимира Путина в Турцию Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.

Подписи под соглашением в присутствии Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поставили министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Позже президент России рассказал журналистам, что в рамках обсуждения проекта Москва и Анкара также договорились о предоставлении Турции скидки на газ. Реджеп Эрдоган, в свою очередь, пообещал, что работы по «Турецкому потоку» будут ускорены.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что соглашение между Россией и Турцией предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, мощностью не более 15 миллиардов кубометров газа каждая. Поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для турецких потребителей. Вторая нитка будет рассчитана исключительно на европейский рынок, но для ее строительства необходимо получение соответствующих гарантий Евросоюза.

Согласно соглашению, обе нитки должны быть построены до декабря 2019 года.

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