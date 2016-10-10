Профсоюз «Университетская солидарность» поддержал «Диссернет» в борьбе с псевдодиссертацией Мединского

Профсоюз «Университетская солидарность» выступил с заявлением по поводу рассмотрения вопроса о лишении докторской степени министра культуры Владимира Мединского. Лидеры профсоюза считают позицию руководства ВАК по этмоу вопросу двусмысленной, а сам факт защиты псевдонаучной диссертации в РГСУ – беспрецедентным «с точки зрения урона репутации науке и подрыва доверия к системе присуждения ученых степеней в России», но вместе с тем симптоматичным. Заявление опубликовано на сайте Профсоюза и в разделе «Документы» на «Полит.ру».

Авторы документа констатируют, что «количество бывших чиновников, оказавшихся в креслах ректоров и проректоров российских вузов, растет с каждым годом. В немалой степени этому процессу способствует весьма легкий доступ чиновничества к соисканию ученых степеней, содействие со стороны самих ученых и лояльность научного сообщества к низкокачественным работам».

Профсоюз заявил о готовности «предоставить любую помощь ученым, входящим как в диссертационный совет по истории Уральского федерального университета, так и тех диссертационных советов, куда может быть перенесено рассмотрение вопроса, в случае оказания на них административного или иного давления».

Лидеры профсоюза также выразили поддержку сообществу «Диссернет» в противостоянии с людьми, «представившими к защите списанные либо подготовленные по заказу другими авторами диссертации, а также теми, кто содействовал утверждению этих работ (их научными руководителями, консультантами, рецензентами, официальными оппонентами, членами диссертационных советов)».

Напомним, что 25 апреля 2016 года Ph.D. Флорентийского университета Иван Бабицкий, доктора истор. наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский отправили в Министерство образования и науки РФ заявление о лишении В. Мединского ученой степени доктора исторической наук. Авторы обращения на 20 страницах изложили причины, почему они считают присуждение этой степени в июне 2011 года неправомерным.

4 октября этот вопрос должен были рассмотреть на заседании диссертационного совета Уральского федерального университета. Из неформальных обсуждений следовало, что решение диссовета было бы не единогласным, но не в пользу Мединского. Но вопрос был отложен, т.к. министр прислал заявление, что находится в командировке в Казахстане. С такой же просьбой о том, что вопрос нужно отложить, обратилось в УрФУ и руководство ВАК.

Рассмотрение вопроса было отложено, ожидалось, что к нему в этом диссертационном совете вернутся в течение 2 месяцев. Однако 7 октября руководство ВАК неожиданно выступило с заявлением, что диссертационное дело отзывается из УрФУ, так как там якобы затянули с рассмотрением. Глава ВАК Владимир Филиппов сообщил, что срок рассмотрения истек еще 17 сентября 2016 года. Теперь ВАК должен снова направить дело в один из диссертационных советов по истории.