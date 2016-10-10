Умер польский кинорежиссер Анджей Вайда

В возрасте 90 лет скончался польский режиссер Анджей Вайда, сообщает телеканал TVN24.

В 1981 году он первым из польских режиссеров получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале за фильм «Человек из железа». Кроме того, он был номинирован на «Оскар».

Анджей Вайда также является обладателем почетных призов за вклад в мировой кинематограф: Золотой лев Венецианского фестиваля (1998), «Оскар» (2000), Почетный Золотой Медведь Берлинского кинофестиваля (2006).

В 2007 году Анджей Вайда снял фильм «Катынь» о судьбе польских офицеров, которые были расстреляны в 1939 году в Советском Союзе. Эта тема имела для него личное значение: его отец Яков, офицер польской армии, был убит в Катыни.

Сам Вайда тоже хотел стать военным, но не успел окончить кадетский корпус до начала Второй мировой войны, а в 1949 году поступил в киношколу в Лодзи.