В Красноярске из-за ссоры в соцсети убит школьник

По факту смерти 13-летнего школьника началась доследственная проверка, сообщает Следственный комитет РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, ученик седьмого класса школы №45 оскорбил своего одноклассника в социальной сети «ВКонтакте». На следующий день четверо подростков встретились в школьном дворе с инициатором конфликта, который пришел со своим знакомым.

В ходе возобновившейся ссоры один из ребят достал складной нож и несколько раз ударил им оппонента в грудную клетку. Пострадавший попытался убежать, но не смог из-за большой кровопотери. Врачи скорой помощи не успели ему помочь, подросток скончался на месте происшествия.

Нападавший не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому уголовное дело в его отношении возбуждено не будет. В настоящее время опрашиваются свидетели и очевидцы, учителя, одноклассники.