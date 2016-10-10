Союз писателей договорился о сотрудничестве со Следкомом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и председатель правления Союза писателей РФ Валерий Ганичев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя организациями, сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин, который был принят в Союз писателей в начале июня, охарактеризовал организацию как державную и патриотическую, объединяющую «в своих рядах огромный духовно-нравственный потенциал писательской интеллигенции России, наследников Пушкина, Достоевского, Толстого, всех тех, кто составил славу российской культуры».

Писателей глава СКР назвал авангардом общества. По его словам, всех присутствовавших в зале на церемонии подписания соглашения — представителей Следкома и Союза писателей — объединяет «стремление к справедливости, искренности отношений, воспитанию патриотов, любви к своей великой стране, забота о культуре нации, ее языке, о едином духовно-культурном пространстве».

Одной из задач сотрудничества между Следственным комитетом и писательской организацией Бастрыкин назвал борьбу за умы молодежи. Кроме того, он признался: «Нам бы хотелось, чтобы в писательском творчестве отражалась жизнь и профессиональная деятельность наших сотрудников. А у нас, поверьте мне на слово, вы найдете такие сюжеты для книг, которые не придумать ни при каких обстоятельствах».

В свою очередь председатель Союза писателей Валерий Ганичев сказал, что писательская природа сродни следовательской, поскольку «они исследуют различные сферы человеческой жизни, изучают причины процессов, происходящих в обществе».

По словам Ганичева, заключенное с СКР соглашение позволит «молодым писателям более подробно и глубоко изучить образ следователя и воплотить его в художественные произведения».