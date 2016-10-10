В Йемене под обстрел попал военный корабль США

9 октября эсминец ВМС США USS Mason подвергся ракетному обстрелу у берегов Йемена. Об этом Reuters сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

В Красном море у берегов Йемена проводился обстрел территории, занятой повстанцами-хуситами. По кораблю было выпущено две ракеты, однако ни одна из них не достигла цели.

Представитель Пентагона сообщил, что обе ракеты упали в море, пострадавших в результате обстрела нет, корабль не получил никаких повреждений.