Захарова прокомментировала запрет носить Apple Watch из-за «российских хакеров»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй носить Apple Watch британским министрам на заседания кабмина.

На своей странице в Facebook Захарова написала: «Что там Часы "Apple". Странно, что "Дейли телеграф" не знает: лучше всего "российские тайные агенты" взламывают Breguet».

Как сообщалось ранее, The Telegraph опубликовал информацию о том, что Мэй, допустив вероятность взлома российскими хакерами Apple Watch, запретила министрам пользоваться часами, чтобы исключить возможность подслушивания.

Напомним, что министерство внутренней безопасности США заявило о причастности России к организации кибератак, направленных против политических партий США. В свою очередь, российская сторона опровергает подобные заявления.