Академик Зализняк выступит с двумя лекциями о берестяных грамотах

Сегодня и в четверг, 10 и 13 октября 2016 года, в аудитории 01 Главного здания МГУ пройдут традиционные ежегодные лекции академика РАН Андрея Зализняка о берестяных грамотах из раскопок 2016 года. В этом году было найдено около 20 грамот. Начало лекций в 18:00. Вход свободный. Об этом сообщается на сайте МГУ.

В прошлом году Андрей Анатольевич рассказал о пяти грамотах, найденных в ходе сезона 2015 года: четырех из Великого Новгорода (№№1064-1067), и еще одной – первой для Вологды, найденная археологом Игорем Кукушкиным.

Послушать лекции известного ученого и талантливого рассказчика приходят несколько сотен человек, люди буквально сидят на карнизах, и в этом году для лекций выдающегося ученого была предоставлена аудитория большего размера, чем обычно.