Аварийно севший в Якутии Ан-26 получил серьезные повреждения

Самолет Ан-26 «Полярных авиалиний», следовавший маршрутом Якутск-Белая гора и аварийно севший в Якутии, получил серьезные повреждения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства сообщил, что самолет «сел на брюхо» в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.

«У воздушного судна отсутствует один из винтов, серьезные повреждения носовой части, а также отсутствует шасси», — сказал источник. Другой собеседник «Интерфакса» рассказал, что у лайнера «повреждены передняя и правая стойки шасси, оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы».

Также собеседник агентства рассказал, что дальнейшая эксплуатация самолета вряд ли возможна.

В авиакомпании «Полярные авиалинии» о причинах аварии говорить отказались.

«На место выехала специальная комиссия, ведется расследование. До окончания расследования мы не имеем права комментировать ситуацию. Могу сказать лишь то, что на борту было 27 человек, пострадавших нет», — отметила пресс-секретарь авиакомпании.