Минюст получил от Ярошенко запрос о его передаче из США

Минюст РФ получил от адвоката российского летчика Константина Ярошенко запрос на передачу в Россию, информирует РИА Новости.

«В Минюст России из МИД России поступила копия обращения адвоката Тарасова А.В. представляющего интересы Ярошенко К.В., о передаче указанного лица в Россию. В связи с этим Минюстом России подготовлено обращение к компетентным органам США, которое будет направлено американской стороне по дипломатическим каналам», — сообщили в Минюсте.

27 сентября Константин Ярошенко заявил, что Федеральное бюро тюрем США потребовали от него подписать документы о передаче в Россию.

Он заявил, что таким образом США лишь хотят затянуть переговоры о его передаче России, но признался, что подписал документы 13 сентября.

Константин Ярошенко в 2011 году был осужден в США на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков.