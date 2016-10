СМИ сообщили о попытке взломщика базы JPMorgan получить убежище в России

Обвиняемый в США во взломе базы данных клиентов JPMorgan Chase американец Джошуа Самуэль Аарон попросил политическое убежище в РФ, но получил отказ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Американец, который ожидает депортации за нарушение миграционного законодательства в спецприемнике для иностранных граждан, попросил предоставить ему политическое убежище, поскольку в США ему грозит до 170 лет тюремного заключения. Ему было отказано в предоставлении убежища, он обжаловал отказ, сейчас решение о его депортации на родину приостановлено, пока суды не вынесут решение по его жалобе и оно не вступит в силу», — цитирует собеседника агентство.

Также источник отметил, что Аарон ссылался на состояние своего здоровья, однако суд не счел убедительными предоставленные документы.

Как сообщалось ранее, агентство Bloomberg утверждало, что Аарон находится под стражей в одном из депцентров РФ. Сообщалось, что он прибыл в Россию за несколько недель до того, как США выдали ордер на его арест.

Источники агентства также предполагают, что, возможно, за крупнейшим в истории взломом в банковском секторе США стоит россиянин, так как Аарон прилетал в РФ с частыми визитами.

Джошуа Аарон проходит одним из трех обвиняемых по делу о взломе баз данных банков летом 2014 года, в результате которого хакеры заполучили информацию более чем о 100 млн клиентов JPMorgan Chase, Fidelity Investments Ltd., E Trade Financial Corp., Scottrade Financial Services Inc. и Dow Jones & Co.