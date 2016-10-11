На границе с Крымом задержан украинец с запрещенной литературой

На границе с Крымом на пункте пропуска «Джанкой» пограничниками при попытке пройти на территорию полуострова задержан мужчина с запрещенной литературой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по региону.

Украинца обнаружили в автомобиле Fiat, где он ехал как пассажир. «Среди вещей 34-летнего мужчины обнаружена книга, представляющая из себя сборник лекций экстремистского содержания», — заявили в ФСБ. Кроме того, у задержанного найдена книга 2011 года, относящаяся к списку литературы, запрещенной на территории России.

В настоящее время по факту происшествия ведется разбирательство.

Отметим, ранее в погранслужбе сообщали о попытке двух украинцев проникнуть на территорию Крыма. Тогда оба задержанных были привлечены к административной ответственности.