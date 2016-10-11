СМИ узнали о компенсации «Газпрому» за скидку на газ для Белоруссии

В 2016 году в качестве компенсации за снижение цены на российский газ для Белоруссии «Газпром» получит около 25 млрд рублей в качестве компенсации. В 2017 году — около 56 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Издание утверждает, что взамен на снижение цены за газ Белоруссия отменит повышенную плату за транзит российской нефти и обязалась подписать соглашение о создании единого энергорынка с Россией.

Белоруссия также пообещала закрыть задолженность в размере около 300 млн долларов при условии снижения задним числом рублевой цены газа на 30%, около 25 млрд рублей. Эти деньги Россия должна будет вернуть Белоруссии.

Для 2017 года цена будет составлять около 6 тысяч рублей за тысячу кубометров газа. Потери российского бюджета будут зависеть от курса рубля.

10 октября российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков провели телефонные переговоры по вопросу сотрудничества в нефтегазовой сфере, в результате которых подтвердили актуальность прошлогоднего способа ценообразования на поставки газа коммерческим организациям Белоруссии.