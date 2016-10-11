Российскую метательницу молота лишили золота Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Олимпийских игр 2012 года российскую метательницу молота Татьяну Белобородову (в девичестве Лысенко). Такое решение было принято после обнаружения допинга в пробе спортсменки, сообщается на сайте МОК.

Перепроверка допинг-проб с лондонской олимпиады выявила наличие в пробе Белобородовой дегидрохлорметилтестостерона (туринабола).

Весной Белобородова была отстранена от соревнований после перепроверки ее допинг-проб с чемпионата мира по легкой атлетике 2005 года.

Наказание за допинг на Играх-2012 теперь определит Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).