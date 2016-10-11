СМИ сообщили о закрытии дел на братьев Билаловых

Российское министерство внутренних дел закрыло оба уголовных дела, в материалах которых фигурировали братья Ахмед и Магомед Билаловы, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, близкие к Главному следственному управлению МВД по Москве.

По их словам, первое из этих дел было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями и затрагивало бывшего вице-президента Олимпийского комитета и председателя совета директоров ОАО «Курорты северного Кавказа» Ахмеда Билалова.

Его подозревали в растрате бюджетных средств: как утверждало следствие, в 2012 году Билалов заплатил более 3 млн рублей за жилье и транспорт в Лондоне из уставного фонда «Курортов Северного Кавказа».

Во втором уголовном деле фигурировал бизнесмен Магомед Билалов. Решение о его закрытии, как утверждает «Дождь», было принято еще в декабре минувшего года. Следствие рассматривало версию о том, что Билалов как совладелец компании «Красная поляна» нанес ущерб ее основному кредитору — Сбербанку.

В материалах следствия говорилось, что компания хранила якобы полученные от Сбербанка свыше 1 млрд рублей в Национальном банке развития, собственником которого является Магомед Билалов, и на невыгодных условиях заключала договоры займа у подконтрольных бизнесмену организаций. Сам Билалов все обвинения в свой адрес отрицал, объясняя возникшие неприятности конфликтом вокруг олимпийской стройки.

По данным источника «Дождя», в последнее время — около трех лет — братья Билаловы преимущественно остаются в Лондоне и собираются вернуться в Россию только после того, как определят, чем смогут заняться на родине.